Почему выбирают нас?

Подбираем оборудование по вашим параметрам Подробно проконсультируем, какие данные нужны. Посчитаем несколько подходящих вариантов оборудования; При необходимости подключим к задаче штатного инженера-конструктора. Заполним опросные листы. Поможем обосновать решение перед заказчиком.

Поставляем уже подобранное оборудование Есть готовый проект, спецификация, заполненный опросный лист или просто маркировка? Оперативно рассчитаем цену оборудования или подберём наши аналоги.

Подбираем оборудование на замену Легко подберём оборудование по фото, шильду, паспорту. В случае необходимости подберём аналог.

Сервис На предприятии организована работа послепродажного сервиса оказывающего гарантийное и послегарантийное обслуживание и услуги

Поставляем запасные части Поможем подобрать комплектующие, запасные части для самостоятельной замены или осуществим ремонт на нашем предприятии