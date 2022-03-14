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Экономим ваши деньги и время
  • подберем несколько вариантов под ваш бюджет;
  • организуем доставку по России или СНГ;
  • предоставляем скидки на объем.
Располагаем всем необходимым для производства оборудования самого высокого качества
  • в соответствии с ГОСТ;
  • наличие собственных производственных площадей и станочного парка;
  • вся продукция проверяется на сертифицированных стендах .
Подберем и изготовим оборудование по вашим техническим параметрам
  • активно работаем в направлении комплексных поставок трубопроводной арматуры и оборудования;
  • беремся за проекты на начальной стадии разработки;
  • поможем разобраться в технических параметрах и заполнить опросный лист.
Гарантируем надежность и безопасность оборудования
  • предоставляем гарантию от производителя;
  • соблюдаем оговоренные сроки поставки;
  • производим ремонт и обслуживание на своей территории или с выездом к заказчику.
Выгодное сотрудничество
Собственное производство
Высокое качеcтво
Надёжность и безопасность
Проектирование, производство и поставка трубопроводной арматуры
Серийно производим изделия для всех отраслей, видов промышленности и жилищно-коммунальных хозяйств.
Весь каталог продукции
Особенности производства
Продукция российского производства
Индивидуальный подход к каждому заказчику
Гарантированное качество и доступные цены
Собственный производственный цех площадью 2500 м2
Задвижки изготавливаются по ТУ 28.14.13-001-46186300-2020 и соответствуют требованиям ГОСТ 5762, ГОСТ 12.2.063.
Вся изготавливаемая продукция сертифицирована на ТР ТС 010/2011 и ТР ТС 032/2013.
Клапаны производятся по ТУ 28.14.11-002-46186300-2020 и соответствуют требованиям ГОСТ 31294, ГОСТ 12.2.085 и ГОСТ 12.2.063.
Гарантом качества является наличие товарного знака на каждой единице товара и испытание каждой единицы произведенной продукции.
Почему выбирают нас?
Подбираем оборудование по вашим параметрам

Подробно проконсультируем, какие данные нужны. Посчитаем несколько подходящих вариантов оборудования; При необходимости подключим к задаче штатного инженера-конструктора. Заполним опросные листы. Поможем обосновать решение перед заказчиком.

Поставляем уже подобранное оборудование

Есть готовый проект, спецификация, заполненный опросный лист или просто маркировка? Оперативно рассчитаем цену оборудования или подберём наши аналоги.

Подбираем оборудование на замену

Легко подберём оборудование по фото, шильду, паспорту. В случае необходимости подберём аналог.

Сервис

На предприятии организована работа послепродажного сервиса оказывающего гарантийное и послегарантийное обслуживание и услуги

Поставляем запасные части

Поможем подобрать комплектующие, запасные части для самостоятельной замены или осуществим ремонт на нашем предприятии

Инженерное консультирование

Вам нужно проконсультироваться с профессионалом, чтобы лучше понять вашу задачу? Наш инженер поможет.

Наши партнеры
РЖд
Росатом
Полюс
Лукойл
ЛСР
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Отзывы наших клиентов
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Акции и новости
Отгружена очередная партия клапанов предохранительных 17с28нж!
14.03.2022
Отгружена очередная партия клапанов предохранительных 17с28нж!
Компания ПИК "Алгрупп" в кратчайшие сроки собрала и отгрузила клапаны 17с28нж для компании по сервисному обслуживанию теплоэнергетического оборудования!
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Сертификат соответствия выдан!
15.10.2021
Сертификат соответствия выдан!
Получен сертификат соответствия 032/2013
Устройства предохранительные: клапаны предохранительные полноподъемные пружинные
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Сертификат санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции получен!
30.07.2021
Сертификат санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции получен!
Получен сертификат санитарно-эпидемиологической экспертизы на задвижку!
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Получен сертификат санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции!
23.07.2021
Получен сертификат санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции!
Качество выпускаемой продукции подтверждено!
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Получен сертификат ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
01.03.2021
Получен сертификат ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
Настоящий сертификат удостоверяет!
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Декларация о соответствии получена!
Декларация о соответствии получена!
Компанией ПИК "Алгрупп" получена декларация о соответствии.
ТР ТС 032/2013 Задвижки клиновые литые с выдвижным и невыдвижным шпинделем.
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Сертификат соответствия ТР ТС 032/2013 получен!
Сертификат соответствия ТР ТС 032/2013 получен!
Компанией ПИК "Алгрупп" получен сертификат соответствия.
ТР ТС 032/2013 Задвижки клиновые литые с выдвижным и невыдвижным шпинделем.
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